Euroflora 2022, firmato il gemellaggio tra il parco dell'Antola e il Sirente Velino 

di Anna Li Vigni

Una collaborazione che nasce sotto il segno del narciso, fiore al quale verrà dedicata una festa che si svolgerà a maggio in Abruzzo

Il parco naturale regionale dell'Antola in Liguria e il parco naturale regionale Sirente

Velino in Abruzzo saranno gemellati. Il patto è stato siglato ad Euroflora.

A margine della firma sono stati presentati i prossimi eventi dei due parchi che avvieranno e rafforzeranno il gemellaggio: la "Festa del Narciso" organizzata dal parco Sirente Velino che si svolgerà il 29 maggio a Rocca di Mezzo (Aq) per festeggiare l'arrivo della bella stagione e le escursioni intitolate "Tempo di narcisi: uno sfalcio di biodiversità!" di domenica 22 e domenica 29 maggio durante le quali sarà possibile ammirare le copiose fioriture di narcisi che in questo periodo dell'anno "imbiancano" le praterie del Parco dell'Antola.

"Questo gemellaggio assume una forte valenza e sono certo che porterà uno scambio di esperienze e una crescita proficua per i nostri territori e per le nostre aree protette attraverso la bellezza dei fiori", dichiara il vicepresidente della Regione Abruzzo Valerio Imprudente.

"Sotto il segno del narciso, fiore simbolo dei due enti e dei due territori protetti si uniscono le strade di due Parchi che intraprendono un percorso di collaborazione e di azione comune all'insegna della tutela ambientale e della promozione della biodiversità. Una strategia possibile tramite attività economiche compatibili, di scambio tra culture, costumi ed usanze di realtà diverse", dice il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Parchi Alessandro Piana