Euroflora 2022, il direttore Surace: "Prolungato fino a domenica il biglietto speciale per gli Under 30"

di Anna Li Vigni

"La scelta è stata fatta per la grande risposta che abbiamo avuto dai giovani, che probabilmente hanno riscoperto la voglia di confrontarsi con il verde"

"Abbiamo prorogato il biglietto speciale per gli under 30 al costo di 10 euro, previsto per oggi e domani, fino a domenica", svela il direttore di Euroflora Rino Surace.

Il responsabile della manifestazione prosegue: "La scelta è stata fatta per la grande risposta che abbiamo avuto dai giovani, che probabilmente hanno riscoperto in Euroflora la voglia di confrontarsi con il verde ed altre tematiche come i giardini. Era solito avere visitatori più maturi a Euroflora ma la sorpresa di questa edizione è l'interesse dei giovani".

"Il Cardinale Bagnasco è arrivato questa mattina a Euroflora, che è anche una manifestazione che richiama la natura, la pace, la fratellanza. Abbiamo accompagnato il Cardinale a vedere i giardini, si è fermato con diversi visitatori che lo hanno riconosciuto", ha concluso Surace.