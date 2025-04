Genova, corteo e protesta di studenti e precari: "Basta tagli e stop al riarmo"

Studenti nuovamente in corteo fra le strade di Genova: per la giornata di oggi venerdì 5 aprile è infatti stato indetto uno sciopero nazionale da parte del sindacato di base Usb a cui partecipano

Protesta - "Basta tagli e precarietà. Questa riforma non si fa. Bernini vattene". Sindacati e studenti scendono in piazza per protestare contro la attuale gestione del comparto scolastico del ministro dell'Istruzione Valditara e il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, e contro la politica del riarmo inaugurata in queste settimane dall’Unione Europea in risposta alla scelte di politica internazionale di Washington.

Percorso - A Genova il corteo è partito da piazza De Ferrari per poi proseguire in piazza Portello, via XXV Aprile, piazza Corvetto, la zona di Brignole, via XX Settembre e per finire piazza Matteotti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Galleria