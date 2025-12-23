Liguria, oltre 450mila euro dal Mit per la manutenzione di due santuari
di Redazione
A favore del Santuario della Madonna del Buon Consiglio a Borgio Verezzi e del Santuario di Soviore a Monterosso al Mare
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato più di 450mila euro alla Liguria nell’ambito del programma triennale 2025-2027 per la manutenzione e la riqualificazione degli edifici di culto. Il decreto di riparto, firmato dal ministro Matteo Salvini, prevede complessivamente 17 milioni di euro per 47 interventi distribuiti in 10 regioni italiane.
In Liguria, i fondi finanziano due interventi principali: 100.000 euro per il Santuario della Madonna del Buon Consiglio a Borgio Verezzi (Savona) e 352.781 euro per il recupero e il consolidamento della Cappella del Ritrovamento del Santuario di Soviore a Monterosso al Mare (La Spezia).
Secondo il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, “La manutenzione del patrimonio di culto non è solo un dovere di tutela culturale, ma anche un investimento in sicurezza, identità e attrattività dei territori”.
