Comitato Foce: un dibattito pubblico Casapound - Genova Antifascista per trovare una soluzione

Si arricchisce di una nuova puntata la vicenda relativa alla richiesta del "Comitato Foce" di porre rimedio ai disagi dei cittadini causati alle manifestazioni di Genova Antifascista nei confronti della sede di CasaPound. Questo il comunicato, pubblicato con la finalità di trovare una soluzione duratura e condivisa:

"Il tentativo della politica cittadina di personalizzare l’azione del Comitato dei Cittadini della Foce ha avuto, visti gli ultimi interventi sui social network di “Genova Antifascista”, l’esito funesto di inasprire ed avvelenare ulteriormente i rapporti e la polemica fra i patriottici ragazzi alla via Montevideo e quelli, per dirla con Paolo Villaggio, collocati “a sinistra del Partito Comunista cinese”.Invece, la puntuale copertura mediatica ed il battito scaturito dal famoso esposto ha consentito, al contrario, di far conoscere anche al pubblico più politicamente disattento due realtà giovanili molto interessanti. La prima, Casapound, che con le sue raccolte alimentari per i meno abbienti ed il sostegno agli italiani più fragili, ci ricorda come la globalizzazione lasci cadere sempre meno briciole sul pavimento e la seconda, la variegata e coloratissima galassia antifascista genovese, che portando avanti sacrosante battaglie contro tutte le guerre, ci rammenta quanto grave sia la crisi dello ius gentium e come il valore attribuito dai decisori alla vita umana sia sempre minore.Quello che invece la polemica non ha saputo mettere correttamente in luce è il reale e molto più prosaico obbiettivo del Comitato. Ovvero e molto più semplicemente chiedere che la protesta, legittima evidentemente, di coloro i quali si oppongono a che, sporadicamente, alcuni giovani politicamente attivi si riuniscano per socializzare, si svolga in maniera compatibile con la civile convivenza. Perché ammettendo che, con De Andrè, “anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti” è necessario consentire a costoro che, evidentemente non hanno ancora sviluppato una abbastanza vivace coscienza politica, comunque, di poter svolgere la propria vita serenamente.Il Comitato, presieduto da una donna, Laura Satta, e composto quasi solo da signore e ragazze, fra cui molte con una esperienza di immigrazione alle spalle, non chiede altro. L’apparente predilezione per Casapound da parte degli esponenti risiede non certo in un ponderato giudizio politico, ma si giustifica, semplicemente perché nessuna residente possa dire di aver subito

mai alcuna molestia da quei ragazzi. Tutto al contrario, è necessario ammetterlo, le proteste degli Antifascisti, non tanto per la loro veemenza, ma molto di più per la loro frequenza, siano diventate non più sostenibili né tollerabili. Senza considerare che ai danni collaterali subiti dai cittadini si sommano quelli patiti dai vari contendenti e dagli arbitri, ovvero le Forze dell’Ordine, nelle fasi di confronto degenerato. In tal senso, al 0ne di ricomporre il conflitto, la saggezza femminile, faro del Comitato, al quale l’avvocato Paolo Amerigo Marulli di San Cesario Carniglia ha fornito una mera consulenza tecnico-giuridica, formula alle due parti, dalle quali si professa equidistante, una proposta. Ossia promuovere un dibattito pubblico e libero in cui esponenti delle due fazioni possano esprimere le proprie posizioni, così da pervenire, di concerto con le Istituzioni ed i residenti, ad una soluzione condivisa che preservi le fasce più vulnerabili della popolazione e garantisca il sereno ed ordinato svolgimento della vita della comunità".

