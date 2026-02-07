L’Ordine degli Avvocati di Genova celebra la professione forense: memoria, merito e nuove generazioni

Si è svolta con una partecipazione numerosa e qualificata la consueta cerimonia promossa dall’Ordine degli Avvocati di Genova, dedicata alla valorizzazione della professione forense, al riconoscimento delle carriere più longeve e all’accoglienza dei nuovi iscritti all’Albo. L’evento ha avuto luogo nella mattinata presso il Centro Cultura e Attività Forensi di via XII Ottobre.

Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’Ordine, Stefano Savi, che, alla presenza, tra gli altri, del giudice della Corte Costituzionale Roberto Cassinelli, del Presidente del Consiglio Regionale Stefano Balleari, del Vice Sindaco Alessandro Terrile e del pubblico ministero Luca Scorza Azzarà in rappresentanza della Procura, ha voluto ricordare due figure di grande rilievo dell’avvocatura genovese: Gianni Di Benedetto, al quale sono stati intitolati i giardini di Portoria, e Fernanda Contri, recentemente scomparsa.

Nel suo intervento, Savi ha sottolineato il valore simbolico e concreto della giornata: un momento di festa che unisce il riconoscimento dell’esperienza maturata dai colleghi premiati alla responsabilità di trasmettere ai giovani avvocati i principi fondanti della professione. "Chi viene oggi onorato, ha affermato, testimonia la capacità di attraversare il cambiamento restando fedele ai valori essenziali dell’avvocatura. È un ideale passaggio di testimone verso le nuove generazioni, chiamate a ricordare sempre il significato profondo del nostro ruolo: tutelare prima di tutto l’interesse del cliente, dare attuazione all’articolo 24 della Costituzione e rappresentare una garanzia di competenza e indipendenza. L’avvocato è parte indispensabile del processo e concorre, insieme agli altri protagonisti della giurisdizione, alla costruzione di una giustizia autenticamente giusta".

Nel corso della cerimonia sono state consegnate le targhe celebrative: a Mario Sguerso per i 70 anni di iscrizione all’Albo; a Sergio Maria Carbone, Aurelio Di Rella Tomasi di Lampedusa, Enrico Delle Piane, Sergio G.B. Formento e Annaclara Longobardi per i 60 anni di attività; a Rodolfo Bozzo, Renzo Guerrini, Renato Mottola, Franco Rusca e Amina Longobardi per i 50 anni di esercizio professionale.

Spazio anche ai riconoscimenti per i Commissari d’Esame 2024/2025: Pietro Bogliolo, Francesca Poggi, Alexander Beecroft e Giorgio Fossa. Per quanto riguarda i premi AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), il Premio Clori Iovine Riccio Tabassi è stato assegnato a Erica Curti, più giovane abilitata dell’ultima sessione d’esame, mentre il Premio Giuseppe Ferraris è andato a Francesco Peloso, anch’egli per il primato di età tra i nuovi abilitati. Il Premio Toga “Filippo Gramatica”, promosso dalla Camera Penale, è stato conferito a Greta Mancuso.

La mattinata si è conclusa con il benvenuto ufficiale ai nuovi iscritti all’Albo dell’Ordine di Genova: Massimiliano Alloise, Chiara Andrei, Pietro Botto, Martina Bruno, Edoardo Caminale, Erica Curti, Manuela Del Bianco, Diomira Delu', Giada Donati, Andrea Denaro, Giorgio Fossa, Giacomo Fossati, Stefano Fulcheri, Simone Giusquiami, Maria Guzzini, Gianluca Martinelli, Nicole Meyerhoff, Andrea Miglia, Aurora Moncheroni, Tanya Melissa Sagnay Moran, Gaia Nicolini, Edoardo Oliva, Lorenzo Paglia, Francesco Pallotta, Gioele Patrone, Francesco Peloso, Mara Pini, Martina Revelant, Alessandro Riggio, Stefano Romano, Emanuela Sciutto, Silvia Stella, Federica Tiscornia, Lorenza Turlizzi, Francesca Valentini, Alessio Vrenna e Gaia Zecchi.

