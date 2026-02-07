Eccidio del Castellaccio: al Righi si ricorda una pagina drammatica della Resistenza

Il Forte Castellaccio Righi, in via Peralto, è stato teatro della cerimonia in ricordo dell’81° anniversario dell’eccidio del Castellaccio, una delle pagine più drammatiche della storia della Resistenza genovese.

L’orazione commemorativa è stata tenuta da Donatella Alfonso, consigliera del Comune di Genova, intervenuta per ricordare il valore storico, civile e umano dei fatti avvenuti al Forte Castellaccio e il significato profondo della memoria come patrimonio collettivo.

Il 1° febbraio 1945 sei patrioti – Sabatino Di Nello (Pietro Silvestri), Alfredo Formenti (Brodo), Angelo Gazzo (Falco), Piero Pinetti (Boris), Luigi Achille Riva (Foce) e Federico Vinelli (Ala – Seri) – furono condannati a morte e fucilati dalle brigate della Repubblica Sociale Italiana. Nel corso della commemorazione verrà inoltre ricordato il sacrificio di Corradino Nuzzi e di Gian Domenico Diambri, caduti all’interno delle mura del Forte Castellaccio rispettivamente il 18 gennaio 1945 e il 12 marzo 1945.

