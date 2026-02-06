"Cambiamo aria": ISDE denuncia inquinamento a Genova e scrive a Salis

ISDE – Medici per l’Ambiente interviene nuovamente sul tema della qualità dell’aria a Genova, sottolineando come l’inquinamento atmosferico resti una criticità rilevante per la salute dei cittadini. Nell’ambito dell’iniziativa “Cambiamo aria”, l’associazione mette in evidenza il peso delle emissioni prodotte dal traffico urbano, dal porto e dal comparto industriale, fattori che continuano a compromettere l’ambiente urbano.

In questo contesto, ISDE ha deciso di scrivere a Salis per sollecitare azioni più efficaci e strutturali. Tra le richieste avanzate figurano misure per limitare le emissioni, ripensare la mobilità e rafforzare la protezione delle persone più esposte ai rischi sanitari. L’appello punta a promuovere scelte politiche orientate alla prevenzione, con l’obiettivo di migliorare concretamente la qualità dell’aria e della vita in città.

