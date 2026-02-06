Ecoistituto Reggio Emilia–Genova: ricerca e ambiente al servizio del territorio
di Anna Li Vigni
Al centro del suo impegno: ricerca scientifica indipendente per comprendere le trasformazioni ambientali e valutare i rischi per la salute
L’Ecoistituto Reggio Emilia–Genova opera come spazio di analisi critica e produzione di conoscenza sui rapporti tra attività umane, ambiente e territori. Al centro del suo impegno c’è la ricerca scientifica indipendente, utilizzata come strumento per comprendere le trasformazioni ambientali, valutare i rischi per la salute e rendere accessibili dati spesso complessi alle comunità coinvolte.
Attraverso studi, osservazioni sul campo e iniziative pubbliche, l’Ecoistituto contribuisce a rafforzare una cultura ambientale fondata su trasparenza, partecipazione e responsabilità. Il legame tra ricerca e territorio diventa così un elemento chiave per sostenere decisioni informate, difendere i beni comuni e promuovere modelli di sviluppo più equi e sostenibili.
