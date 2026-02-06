Genova: a giugno l'apertura del parco urbano di Piazzale Kennedy. Palmieri: "Richiesto incontro per illustrare il progetto"

Il parco urbano di Piazzale Kennedy, nel quartiere Foce, dovrebbe aprire a giugno, ma permangono dubbi sui parcheggi sottostanti e sulla viabilità.

La presidente del Municipio Medio Levante, Anna Palmieri ha spiegato che se da un lato i lavori sulla parte superiore del parco e sul Waterfront procedono, dall’altro restano in sospeso i parcheggi, fondamentali per i residenti e per la gestione di eventi come il Salone Nautico.

“Abbiamo più volte chiesto all’assessore Ferranti un incontro per illustrare il progetto ai cittadini – ha detto Palmieri –. È importante sapere se i parcheggi saranno a rotazione, riservati ai residenti o aperti ai visitatori, perché questo incide sulla fruibilità della zona e sulle risposte che possiamo dare ai cittadini”.

La presidente ha inoltre sottolineato l’opportunità di recuperare il progetto originario di Renzo Piano, che prevedeva una passerella pedonale e ciclabile a collegamento tra il Porto Antico e Bocca d’Asse, e la riqualificazione di aree come Puntavagno e lo skate park, rendendo il lungomare più accessibile e fruibile.

Nonostante l’attesa per il completamento dei parcheggi, la cittadinanza appare soddisfatta della riqualificazione del parco urbano, che trasforma un’area precedentemente cementificata in un polmone verde affacciato sul mare.

