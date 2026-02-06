Genova: apre il primo 'family bar', un locale a misura di bambini per servire anche gli adulti

A Genova apre il primo “family bar”, un locale innovativo pensato per accogliere le famiglie e rendere più semplice e piacevole il tempo trascorso insieme, senza rinunciare alla qualità dell’offerta per gli adulti. Uno spazio a misura di bambino, sicuro e stimolante, dove i più piccoli possono giocare e socializzare mentre i genitori si concedono un momento di relax.





A raccontare il progetto ai microfoni di Telenord è Laura Montarsolo, ideatrice e titolare dell’iniziativa, che ha deciso di “importare” anche nella nostra città un format già molto diffuso all’estero. Un’idea nata dall’esperienza personale e dall’osservazione di modelli di successo in altri Paesi, dove locali di questo tipo rappresentano una normalità e un punto di riferimento per le famiglie.





Il family bar coniuga spazi dedicati ai bambini – con giochi, attività e arredi studiati per le diverse fasce d’età – a un servizio curato per gli adulti, che possono gustare colazioni, aperitivi e momenti di convivialità in un ambiente accogliente e inclusivo. L’obiettivo è superare il concetto tradizionale di bar, creando un luogo dove genitori e figli possano sentirsi entrambi protagonisti.

