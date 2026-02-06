Accessi portuali a Sampierdarena: approvata mozione per nuova segnaletica stradale

La mozione è stata approvata all’unanimità e prevede l’introduzione di una cartellonistica stradale più chiara e funzionale per semplificare gli accessi portuali dal casello autostradale di Sampierdarena. L’intervento mira a rendere i percorsi più intuitivi e a ridurre le criticità legate alla circolazione, con particolare attenzione al traffico dei mezzi pesanti.

Si tratta di una soluzione transitoria, pensata per migliorare da subito la gestione dei flussi in attesa di un intervento strutturale più ampio. Il progetto definitivo prevede infatti che i mezzi pesanti vengano indirizzati esclusivamente sulla viabilità portuale a partire dal casello di Genova Aeroporto. Un cambiamento che consentirà di alleggerire il carico su Sampierdarena, aumentando al tempo stesso la sicurezza e la fluidità del traffico.

Con questo voto unanime, viene compiuto un primo passo concreto verso una gestione più efficiente e ordinata della mobilità legata alle attività portuali.

