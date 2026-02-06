Liguria, attivato l'elisoccorso notturno a Ponente. Prioli: "Si riducono i tempi di trasferimento dei pazienti"

L’elisuperficie per il soccorso medico adiacente alla barriera autostradale di Ventimiglia (Imperia) ha ufficialmente avviato le operazioni notturne, potenziando il servizio di elisoccorso sul Ponente ligure. Dopo il collaudo tecnico del 28 dicembre e l’omologazione definitiva del 16 gennaio, la struttura è ora abilitata ad accogliere l’elisoccorso 24 ore su 24, a supporto del presidio sanitario locale.

“Ventimiglia consolida il proprio ruolo strategico nel Ponente ligure, dotandosi di infrastrutture moderne e pienamente operative – ha commentato il sindaco Flavio Di Muro –. Il volo notturno rappresenta un presidio di sicurezza continuo, aumentando la capacità di risposta del sistema sanitario nell’intero comprensorio intemelio”.

Secondo il direttore generale dell’Azienda tutela salute Liguria, Marco Damonte Prioli, “La possibilità di interventi anche in orario notturno riduce i tempi di trasferimento dei pazienti, spesso decisivi nei casi tempo-dipendenti. L’operatività 24 ore su 24 è un passo avanti nella gestione delle emergenze sanitarie sul territorio”.

La piazzola, inaugurata il 2 luglio 2025 e prima nel territorio di Ventimiglia, fa parte delle opere accessorie alla nuova barriera autostradale realizzata da Concessioni del Tirreno, per un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro.

