Genova, 4 Assi: Confcommercio e CIV Via Cantore e Dintorni esclusi dalla Commissione. Cavo e Rimondini: “Compromette l’efficacia degli interventi”

Confcommercio Genova e il CIV Via Cantore e Dintorni denunciano l’esclusione dal confronto in Commissione Consiliare sul progetto dei “4 Assi”, in particolare per gli interventi previsti in via Cantore.

“Non essere stati convocati è una scelta inaccettabile – affermano Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova, ed Emilio Rimondini, presidente del CIV –. Chi vive quotidianamente le strade della città dovrebbe poter partecipare alle decisioni che impattano sul commercio e sulla vita delle imprese”.

I commercianti sottolineano come cantieri e modifiche alla viabilità incidano direttamente sull’economia di prossimità, sui flussi di clientela e sull’accessibilità delle strade. “La concertazione non è un ostacolo, ma una condizione indispensabile per realizzare progetti utili e sostenibili – aggiungono Cavo e Rimondini –. Escludere chi rappresenta il tessuto economico della città significa compromettere l’efficacia degli interventi e indebolire il commercio di vicinato, parte integrante dell’identità e della vitalità di Genova”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.