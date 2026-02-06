Genova, visita del Console Generale Yin Qi a Palazzo Tursi. Beghin: "Questa visita conferma il legame tra Genova e Cina"

Questa mattina, presso l’Ufficio di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze, Yin Qi, accompagnata dal Console Xu Zijin, è stata ricevuta dall’assessora al Turismo e Commercio del Comune di Genova Tiziana Beghin e dal consigliere delegato alle Relazioni Internazionali Simon Kaabour, alla presenza del funzionario per le Relazioni Internazionali Andrea Menegatti.

L’incontro, richiesto dalla delegazione diplomatica cinese, rientra nelle attività della circoscrizione consolare di Firenze, competente anche sul territorio genovese. Al centro del colloquio vi sono stati il rafforzamento dei rapporti culturali e dei gemellaggi che legano Genova a importanti città della Cina, tra cui Guangzhou (Canton), Tianjin e Dalian.

Un focus particolare è stato dedicato alle affinità economiche e portuali tra Genova e le città di Guangzhou e Tianjin, entrambe grandi hub marittimi con una vocazione logistica globale simile a quella della Superba. La Console Yin Qi ha inoltre aggiornato l’amministrazione sui suoi prossimi impegni, tra cui un incontro con la comunità cinese locale, descritta come attiva e dinamica nel panorama imprenditoriale cittadino.

L’assessora Beghin ha sottolineato le eccellenze del territorio genovese nel campo dell’alta tecnologia, evidenziando come il tessuto scientifico e innovativo della città possa rappresentare un partner strategico per future collaborazioni con la Cina.

“La visita di oggi conferma il legame profondo e la stima reciproca tra Genova e la Cina. Rafforzare il dialogo con realtà portuali come Guangzhou e Tianjin è fondamentale: le nostre economie parlano la stessa lingua, quella del mare e dello scambio commerciale. Genova non è solo una porta sull’Europa, ma anche un polo di innovazione tecnologica, interessato a collaborazioni scientifiche e commerciali di alto profilo capaci di generare valore per l’intero sistema città”, ha dichiarato l’assessora Beghin.

L’incontro si è concluso con l’annuncio della Console Yin Qi di una prossima visita al Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda. Il consigliere Kaabour ha richiamato la figura di Marco Polo come simbolo del dialogo tra Oriente e Occidente, sottolineando l’eccellenza dell’istituto genovese nel formare giovani “cittadini del mondo” in grado di costruire ponti culturali tra le nazioni. La Console Yin Qi ha apprezzato l’analogia, ribadendo l’importanza della formazione dei giovani per il futuro delle relazioni sino-italiane.

