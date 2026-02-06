Bogliasco verso l'addio al passaggio a livello. Pastorino: "Scelta necessaria, adotteremo misure per trasformare e migliorare viabilità"

Bogliasco si prepara a dire addio al passaggio a livello situato in prossimità della stazione del capoluogo, considerato uno dei dieci più pericolosi d'Italia, un intervento che prende in considerazione anche l'ipotesi di Pontetto ed è destinato a modificare in modo significativo la mobilità cittadina. Un cambiamento importante, pensato per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico, ma che richiederà anche una profonda riorganizzazione della viabilità locale.





A fare il punto sulla situazione ai microfoni di Telenord è il sindaco Luca Pastorino, che definisce l’eliminazione dei passaggi a livello una scelta necessaria, non più rinviabile. Un’operazione complessa, che comporterà inevitabili disagi nella fase di realizzazione, ma che punta a portare benefici strutturali nel lungo periodo.





L’amministrazione comunale è già al lavoro per individuare e adottare misure compensative in grado di trasformare e migliorare la viabilità, ridisegnando i collegamenti tra le diverse zone del territorio e garantendo soluzioni funzionali per residenti, pendolari e attività commerciali. L’obiettivo è accompagnare il superamento dei passaggi a livello con interventi mirati, capaci di rendere il sistema di mobilità più moderno ed efficiente.

