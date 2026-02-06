Genova: assegnata all'assessore Giacomo Montanari la delega alle Tradizioni

La sindaca di Genova Silvia Salis ha firmato il provvedimento che assegna la delega alle Tradizioni all’assessore alla Cultura Giacomo Montanari. La decisione rientra in una riorganizzazione delle competenze dell’amministrazione comunale, volta a rendere più organica ed efficace l’azione istituzionale.

“Cultura e tradizioni sono ambiti strettamente connessi – ha spiegato Salis –. Ricondurli a un unico assessorato garantisce maggiore coerenza nelle politiche di pianificazione, continuità nel lavoro e una valorizzazione più efficace dell’identità cittadina”.

Soddisfazione anche da parte di Montanari, che vede nella nuova delega un naturale proseguimento del suo impegno. “Le tradizioni cittadine sono un patrimonio vivo, fatto di saperi, feste e memorie che contribuiscono a costruire l’identità di Genova e a permeare la coscienza sociale dei cittadini”, ha commentato. “Valorizzarle significa non solo riconoscerne il valore storico e simbolico, ma renderle accessibili, partecipate e capaci di dialogare con il presente, soprattutto per le nuove generazioni”.