Crans Montana: funzionario antincendio sprovvisto di brevetto

Emergono nuovi elementi dall’interrogatorio di Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana, indagato nell’inchiesta sull’incendio del Constellation. Dalle prime informazioni risulta che il funzionario non sarebbe in possesso del brevetto specifico in materia di prevenzione antincendio, ma esclusivamente di certificazioni legate alla sicurezza e alla tutela della salute.

Il dettaglio sta venendo approfondito dagli inquirenti, che hanno disposto anche il sequestro del telefono cellulare di Balet. Al momento non è ancora stato chiarito se l’abilitazione antincendio mancante sia un requisito obbligatorio per ricoprire l’incarico da lui svolto. L’indagine riguarda il rogo che ha provocato 41 vittime e 115 feriti, uno dei più gravi avvenuti nella regione.

Nel corso dell’audizione è stato affrontato anche il tema dei controlli di sicurezza sull’edificio. Il lungo vuoto nelle ispezioni, che si estenderebbe dal 2019 al 2025, sarebbe riconducibile – secondo la versione fornita da Balet – a difficoltà tecniche legate al sistema informatico utilizzato per la gestione delle verifiche. In particolare, il passaggio a un nuovo software avrebbe comportato ritardi nell’aggiornamento delle pratiche e dei dossier relativi alle ispezioni, impedendo di fatto la regolare esecuzione dei controlli.

