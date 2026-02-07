Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo. In Liguria dati in linea con la media nazionale

Il 7 febbraio si rinnova l’appuntamento con la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, un momento di riflessione dedicato a un fenomeno che continua a coinvolgere un numero crescente di adolescenti e che incide profondamente sul benessere psicologico e sociale dei più giovani. Istituita nel 2017 dal Ministero dell’Istruzione, la ricorrenza punta a mantenere alta l’attenzione su comportamenti che, se sottovalutati, possono generare conseguenze gravi e durature.

In questo contesto si inserisce una nuova iniziativa pensata per rafforzare il supporto agli studenti: è infatti prossima all’attivazione una piattaforma digitale dedicata al sostegno psicologico in ambito scolastico. Il servizio, promosso dal Ministero dell’Istruzione, nasce con l’obiettivo di intercettare precocemente situazioni di disagio emotivo e relazionale, aiutando ragazze e ragazzi ad affrontare le fragilità tipiche dell’età evolutiva, soprattutto in contesti segnati da difficoltà sociali e culturali.

Il percorso di supporto prevede un’attività di ascolto e consulenza individuale, accessibile tramite un voucher utilizzabile una sola volta durante l’anno scolastico. Il voucher consentirà di svolgere cinque colloqui, ciascuno della durata di un’ora, con professionisti qualificati. Gli psicologi coinvolti saranno selezionati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e dovranno possedere un’esperienza consolidata sia nel lavoro scolastico sia nei progetti rivolti a bambini e adolescenti.

I dati più recenti confermano quanto il problema sia tutt’altro che marginale. Nel corso del 2025, Telefono Azzurro ha seguito oltre duecento casi legati a episodi di bullismo e cyberbullismo, con una netta prevalenza di attacchi mirati all’aspetto fisico delle vittime. Non mancano, tuttavia, segnalazioni riconducibili a discriminazioni culturali o legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, elementi che rendono il fenomeno ancora più complesso.

Particolarmente preoccupante è la dimensione digitale. Secondo lo studio Espad Italia 2024, più di un milione di studenti tra i 15 e i 19 anni ha dichiarato di aver subito almeno un episodio di cyberbullismo nel corso dell’ultimo anno. Una percentuale significativa ammette inoltre di aver assunto, almeno una volta, il ruolo di autore di comportamenti offensivi online. Le modalità di aggressione variano anche in base al genere: più esplicite e pubbliche tra i ragazzi, più sottili e relazionali tra le ragazze.

Di fronte a un fenomeno in continua trasformazione, Telefono Azzurro sottolinea la necessità di un’azione condivisa che coinvolga istituzioni, mondo dell’educazione, terzo settore e aziende tecnologiche. In questa direzione vanno i protocolli di collaborazione avviati con diversi ministeri, con l’obiettivo di costruire una rete capace non solo di intervenire nelle emergenze, ma anche di promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità digitale.

Contrastare bullismo e cyberbullismo, oggi più che mai, significa investire in prevenzione, ascolto e alleanze educative: strumenti indispensabili per accompagnare le nuove generazioni in un percorso di crescita più sicuro e consapevole.

Anche in Liguria il fenomeno del cyberbullismo coinvolge una fetta significativa di giovani. Dati dell’Atlante dell’infanzia a rischio indicano che il 15,3% degli adolescenti liguri tra gli 11 e i 13 anni ha dichiarato di essere vittima di atti di cyberbullismo, una percentuale in linea con la media nazionale ma che segnala comunque la necessità di interventi mirati sul territorio regionale.

Il rapporto sottolinea inoltre come la maggior parte dei giovani liguri utilizzi Internet quotidianamente tramite smartphone e come l’uso intensivo dei social sia associato a rischi psicologici e relazionali.

