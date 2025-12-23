Tunnel di Tenda chiuso per rischio valanghe sul versante francese
di Redazione
Anas ha comunicato che la chiusura resterà in vigore a tempo indeterminato, fino a cessata necessità
Il tunnel di Tenda è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni a causa del pericolo di valanghe provocato dalle intense nevicate registrate nelle ultime ore sul versante francese.
Anas ha comunicato che la chiusura resterà in vigore a tempo indeterminato, fino a cessata necessità, e il transito sarà riaperto solo quando saranno garantite condizioni di sicurezza totale per tutti gli utenti. La misura si rende necessaria per tutelare automobilisti e mezzi in transito, in attesa di una stabilizzazione del manto nevoso e della verifica delle condizioni del territorio montano circostant
