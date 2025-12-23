Liguria, Natale col maltempo: piogge diffuse e neve fino a 800 metri

La Liguria si prepara a un Natale all’insegna del maltempo, con pioggia e neve in arrivo sull’Appennino settentrionale. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, la perturbazione che sta investendo l’Italia porterà venti sostenuti dai quadranti orientali e un calo della quota neve. Tra Liguria ed Emilia, i fiocchi potranno imbiancare le cime tra gli 800 e i 1000 metri, creando scenari tipicamente invernali.





Nei giorni clou delle feste, il maltempo sarà diffuso anche nelle altre regioni: piogge e rovesci interesseranno gran parte del Nord e del Centro, con nevicate copiose sulle Alpi occidentali oltre i 1200 metri, mentre nel Cuneese la neve potrebbe scendere fino in collina. Per la Liguria, le precipitazioni più intense sono attese nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, con possibili disagi in montagna e sulle zone interne. Dopo Natale, tornerà gradualmente l’alta pressione, ma con temperature ancora invernali e condizioni umide.

