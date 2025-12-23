Diano Castello: festeggia 110 anni il ligure più anziano, fino a 104 guidava l'auto

Il "nonno" della Liguria brinda a un compleanno da... 110 e lode. A Diano Castello Michele Gai ha festeggiato oggi il traguardo dei 110 anni, confermandosi l’uomo più anziano della Liguria e il secondo più longevo in Italia. Nato a Torino il 23 dicembre 1915, è anche l’automobilista più anziano del Paese, avendo guidato fino a 104 anni.





Dopo una vita da commerciante, prima come tabaccaio e poi nel settore alimentare, Gai ha scelto la Liguria come terra d’adozione, dove ha trascorso la maturità. Da alcuni anni vive nella casa di riposo “Quaglia” di Diano Castello, decisione presa in piena autonomia attorno ai cento anni, per sentirsi più tutelato.





"Ha avuto una vita intensa e piena", racconta la pronipote Sara Grosso. Ancora oggi passa le giornate tra carte, cruciverba, letture e sport in televisione, tanto da aver quasi esaurito i libri della biblioteca della struttura. Nel pomeriggio, nella casa di riposo, è prevista la festa per celebrare il suo straordinario compleanno.

