Euroflora 2022, concorso di micropaesaggi: primo premio a “Finestre sul giardino”

di Anna Li Vigni

Quattro giovani architetti paesaggisti hanno ideato il loro micropaesaggio in sessanta metriquadrati

Un riconoscimento importante per quattro giovani architetti paesaggisti: Andrea Gelli, Lorenzo Boggian, Francesco Di Santo e Alessandro Gasparini.

Cinque grandi isole raccontano la stratificazione del giardino mediterraneo.

Dal giardiano esotico, con piante arrivate da altri paesi, al giardino tipico mediterraneo con piante autoctone.

Le finestre sono state ideate per indirizzare lo sguardo del visitatore e scandiscono lo spazio suggerendo il percorso. Il giardino ideato anche come spazio per il relax e l'aggregazione.