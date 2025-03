Il Parco di Portofino e la rigenerazione sostenibile delle batterie: ecco i progetti urbanistici

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione dei progetti di rigenerazione sostenibile dell’area delle Batterie nel Parco di Portofino. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Ente Parco Naturale Regionale di Portofino e il Corso di Laboratorio di Tecnica Urbanistica dell’Università di Genova, Laurea Magistrale in Ingegneria Edile. Durante l’incontro sono state presentate le prime idee progettuali per la valorizzazione dell’area, con un focus su soluzioni innovative in linea con i principi di sostenibilità e rispetto dell’ambiente.

Tutela e territorio - “La rigenerazione sostenibile dell’area delle Batterie nel Parco di Portofino rappresenta un’opportunità straordinaria per coniugare tutela ambientale, innovazione e valorizzazione del nostro territorio - dichiara Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria e assessore con delega a Parchi e Promozione Territoriale - è un progetto che va nell'ottica della valorizzazione del recupero del grande patrimonio urbanistico che abbiamo, in particolare sul Promontorio di Portofino.

Chi riguarda - Questo progetto, che nasce dalla collaborazione tra l’Ente Parco e l’Università di Genova, dimostra quanto sia fondamentale coinvolgere i giovani e il mondo accademico nella progettazione del futuro. È essenziale che le soluzioni proposte rispondano sia alle esigenze della natura che della comunità locale. Sostenere iniziative come questa significa rafforzare il legame tra ricerca, territorio e istituzioni, promuovendo modelli di sviluppo sostenibile che possano diventare un punto di riferimento per tutta la Liguria. Il Parco di Portofino è un’eccellenza - prosegue Alessandro Piana - che merita interventi mirati e lungimiranti, in grado di valorizzarne il patrimonio senza comprometterne l’equilibrio naturale.

Le idee - "I nostri ragazzi in questo semestre porteranno a sviluppare delle idee progettuali - aggiunge Francesca Pirlone, Professore Ordinario in Tecnica e Pianificazione urbanistica UNIGE - siamo già andati a fare un sopralluogo, quindi hanno già evidenziato ai ragazzi delle potenzialità e delle criticità e, alla fine di questo semestre (fine maggio, ndr), potremo istituire delle idee progettuali, in particolare magari legate all'accessibilità o nuove funzioni per promuovere ancora il Parco di Portofino. Subito dopo - conclude Pirlone - tra giugno e luglio, ci piacerebbe riportare quelle che sono state un po' le risultanze, quindi le nostre idee progettuali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.