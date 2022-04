Euroflora, 10 cani guida accompagneranno gli ospiti ipovedenti in una visita davvero speciale

di Tiziana Cairati

L'Unione Italiana Ciechi oggi impegnata nei Parchi per far vivere esperienze tattili, olfattive e percettive particolari tra le meraviglie in esposizione

Una passeggiata nei parchi di Nervi in compagnia di un cane guida, per assaporare insieme tutta la grande bellezza di Euroflora.

Una decina di cani guida condurranno altrettanto persone, con accompagnatori e amici, per i viali dell'esposizione. Domani a Euroflora va in scena una iniziativa nata da un'idea che ha subito trovato una risposta convinta dall'Unione Italiana Ciechi, in particolare dal Gruppo di Lavoro 4 nella persona di Vittorino Biglia.

Quella che viene definita una tranquilla passeggiata a sei zampe sarà una esperienza veramente particolare.

Tutta l’esposizione offre infatti emozionanti brezze fiorite provenienti dalle grandi composizioni e aiole, talvolta intervallate dall’odore del legno tagliato con cui sono state composti fioriere, bordure e ponticelli.

A cornice di tutto questo il mediterraneo sottofondo dei pini marittimi che ombreggiano i parchi.

Seguendo il percorso principale verso nord si può da subito ascoltare il canto di nuove numerose fontane, con il loro fresco fruscio riempiono i numerosi spazi allestiti da Regione Liguria.

Si imbocca quindi il vialetto in ghiaino che porta ancora verso l’alto, aggiungendo allo scricchiolio dei passi il ritorno podotattile del sentiero in salita.

A NIRP (3) una collezione di varietà di rose protette profumate: sono 40 le diverse specie qui esposte a coppie nelle fioriere. Sapevate che per valutare il profumo delle rose esistono dei veri e propri canoni che ne distinguono le note di testa, di cuore e di fondo?

Scendendo poco più a valle il Comune di Ovada (6) offre invece la possibilità di toccare piante e arbusti fioriti. Proprio di fronte sono allestite aiole ad alto contrasto, tra fiori dai colori squillanti e bordure di ghiaino bianchissimo realizzata da ANCI.

Si ridiscende per collegarsi al percorso principale e trovare la proposta del Comune di Andora (11) che propone una raccolta delle erbe profumate che si trovano tipicamente in Liguria: timo selvatico come nei terrazzamenti tra gli uliveti e le aromatiche della cucina, salvia, rosmarino, menta, origano e santoreggia.

L’Istituto Marsano (30) nell’allestimento intitolato proprio “percerzioni”, ideato in collaborazione con Fondazione Chiossone, c'è a possibilità di toccare con mano le piante e immergersi nei loro profumi. Le diverse specie scelte per le forme e i profumi sono esposte e rialzate in grandi fioriere coloratissime e inquadrando con lo smartphone il codice QR si è accompagnati dalla voce narrante degli studenti e da un sottofondo di suoni naturali.

E poi tante, tante suggestioni che renderanno inndimenticabile questa vista.