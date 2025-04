Vinitaly 2025, la Liguria presente a Verona con 85 aziende

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Presentata oggi la partecipazione ligure a Vinitaly, la manifestazione internazionale dedicata alla produzione vitivinicola italiana che si tiene ogni anno a Verona, in programma per il 2025 dal 6 al 9 aprile.

«Il vino ligure è molto più di un prodotto: è una sintesi perfetta tra paesaggio, cultura e identità - dichiara il presidente della Regione Marco Bucci - A Vinitaly portiamo una tradizione millenaria e la capacità tutta ligure di trasformare la difficoltà in eccellenza. Dalle Cinque Terre a Dolceacqua, ogni bottiglia racconta un territorio unico e una dedizione straordinaria. La partecipazione della Liguria a questa manifestazione di livello internazionale è anche un messaggio forte: la nostra regione sa stare nel mondo con autorevolezza, qualità e visione. Il vino ligure è uno dei nostri ambasciatori più autentici, e come istituzioni continueremo a sostenerlo con determinazione».

«La partecipazione della Liguria alla 57ª edizione di Vinitaly rappresenta un’importante occasione per valorizzare le nostre eccellenze vitivinicole e rafforzare la presenza della nostra regione nel panorama nazionale e internazionale - ha detto nel corso della presentazione il vicepresidente e assessore all'agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana - Il nostro territorio vanta una tradizione enologica unica, frutto di una viticoltura eroica che si sviluppa tra terrazzamenti a picco sul mare e microclimi straordinari, capaci di esprimere vini di altissima qualità. Per questo, come Regione Liguria, siamo determinati a sostenere il comparto vitivinicolo con interventi mirati e strategie di promozione efficaci. La qualità e la tipicità dei nostri vini sono elementi distintivi che meritano di essere promossi e valorizzati a livello globale. Vinitaly non è solo una fiera, ma un’occasione per rafforzare le sinergie tra produttori, istituzioni e mercati, creando nuove opportunità per il settore. Come Regione Liguria, continueremo a sostenere con determinazione il comparto vitivinicolo, investendo in qualità, sostenibilità e innovazione, affinché la nostra viticoltura possa affrontare con successo le sfide del futuro»

Numeri - La Liguria si presenta a Vinitaly 2025 con numeri di grande rilievo: 85 aziende partecipanti, di cui 40 nello spazio dell’Agenzia “In Liguria” e 10 con un banco aziendale dedicato, oltre alla presenza del Parco delle Cinque Terre; 14 aziende ospitate nello spazio del Parco delle Cinque Terre; 81 etichette in esposizione; 20 aziende presenti nel padiglione “Vite in Riviera”; 11 aziende dislocate in vari padiglioni della fiera.

Eventi - Oltre alla presenza espositiva, la Liguria sarà protagonista con 10 Masterclass, organizzate in collaborazione con le principali realtà del settore: Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio delle Riviere di Imperia, Savona e La Spezia, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Consorzio di Tutela delle DOP e IGP della Provincia della Spezia, Vite in Riviera e Associazione Viticoltori della Provincia di Imperia. Due saranno gli eventi istituzionali più importanti: “Viticoltore Etico”, dedicato alla sostenibilità e alla responsabilità nella viticoltura e la presentazione del volume “Viticoltura storica ed eroica”, che celebra le tecniche agricole tradizionali e il valore culturale del settore. La Liguria si distingue per un patrimonio enologico straordinario, con 7 Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e 4 Indicazioni Geografiche Protette (IGP). DOP: Rossese di Dolceacqua, Ormeasco di Pornassio, Riviera Ligure di Ponente, Val Polcevera, Golfo del Tigullio-Portofino, Colline di Levanto, Cinque Terre, Colli di Luni. IGP: Liguria di Levante, Colline del Genovesato, Colline del Savonese, Terrazze dell’Imperiese.

«Il Parco Nazionale delle Cinque Terre collaborerà e contribuirà con la sua presenza al Vinitaly nello stand della Regione Liguria - ha detto Lorenzo Viviani, presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre - Il Parco collaborerà e contribuirà con la sua presenza al Vinitaly nello stand della Regione Liguria: un modo per valorizzare la nostra produzione agricola e far conoscere i nostri vignaioli, che vivono e lavorano su un territorio speciale. La nostra presenza è funzionale a trasmettere una narrazione che è intrinseca nel DNA delle Cinque Terre: il Parco tutela un paesaggio antropico, basato sul lavoro agricolo, il cui spirito è rappresentato dal nostro vino e dai nostri vignaioli, da chi materialmente, insieme ai nostri manutentori, mantiene quel paesaggio unico al mondo, il paesaggio terrazzato, un contesto tra l’altro ricchissimo di biodiversità. Il Parco Nazionale naturalmente si impegna principalmente sulla protezione dal punto di vista ambientale, ma deve proteggere anche il lavoro dei nostri agricoltori. È un onore quindi essere presenti a Vinitaly per far conoscere un vino speciale, che viene da un territorio particolarissimo fra terra e mare, e per raccontare un parco dove il lavoro dell’uomo è alla base di tutto”.

«I produttori liguri nei secoli si sono assestati sui vitiigni antichi e sulle tecniche tradizionali di produzione: quello che era un punto di debolezza è diventato oggi un punto di forza - ha detto Marco Rezzano, presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria - anche a Vinitaly cercheremo come enoteca regionale di presentare e raccontare queste specificità con approfondimenti dedicati, insieme ai produttori e al fianco del sistema camerale come è accaduto in tutti questi anni all'interno della 'Piazza Liguria'. Tutto il territorio sarà rappresentato con numeri importanti, sfioreremo le 100 etichette. Proporremo ai visitatori anche un questionario per comprendere quale percezione hanno del vino ligure: i risultati serviranno a mettere a punto le strategie promozionali future».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.