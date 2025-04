Genova, rivoluzione Corvetto, sottopasso chiuso per un anno: dall’8 aprile attraversamento pedonale Piaggio-XII Ottobre

Dall’8 aprile prenderà il via la rivoluzione in piazza Corvetto. Con la chiusura per un anno del sottopassaggio pedonale tra via Martin Piaggio e la prefettura verrà realizzato l’attraversamento pedonale tra la stessa via Martin Piaggio e il marciapiede al centro della piazza, poi dopo aver percorso il tratto pedonale a semicerchio attorno alla statua ci sarà un altro attraversamento verso via XII ottobre, alla fine della corsia dei taxi. La chiusura del sottopassaggio è dovuta al cantiere di Cociv per il sestuplicamento della tratta ferroviaria Brignole-Principe nel progetto del nodo di Genova.

Ricalibro - Le strisce pedonali verranno disegnate la notte tra il 7 e l’8 aprile, per il resto è già tutto pronto. I semafori infatti sono già stati ricalibrati da diversi giorni, con esiti - al momento - soddisfacenti: “Ho parlato con autisti di Amt e tassisti, mi hanno detto che il traffico scorre meglio - ha dichiarato l’assessore alla viabilità Sergio Gambino -. Se durante l’anno quest’impressione venisse confermata potremmo anche pensare di mantenere l’attraversamento, che consente di evitare le scale del sottopasso”, che possono creare difficoltà ad anziani, persone con disabilità e passeggini. Il semaforo per i pedoni allunga di circa due secondi il verde da via Martin Piaggio: proprio qui grazie a questa novità è stato registrato uno dei miglioramenti più sensibili nello scorrimento del traffico.

Quarta corsia e taxi - Un altro cambiamento importante sarà quello legato alla corsia dei taxi: la fine verrà arretrata di una quindicina di metri e consentirà ai tassisti di imboccare la rotonda senza l’obbligo di svoltare verso via XII ottobre. Ad oggi infatti la corsia, delimitata dai panettoni, si conclude a ridosso del semaforo e non consente ai taxi di riposizionarsi al centro della rotonda. Lo spazio liberato da questa corsia verrà occupato da una quarta fila di macchine, consentendo una migliore disposizione a ridosso del semaforo.

Curiosità - Il bacino che gravita attorno a Piazza Corvetto condivideva con altre zone di Genova il primato di 20 semafori: con i due nuovi per i pedoni diventa il primo in solitaria a quota 22.

