Euroflora 2022, ultima giornata di visite poi parchi "blindati" per evitare furti di piante

di Marco Innocenti

In occasione della Festa della Mamma, biglietto scontato a 10 euro per tutte le donne dopo le 12,30

Oggi chiude i battenti l'edizione 2022 di Euroflora. Per l'occasione, in coincidenza con la festa della mamma, dopo le 12,30 ogni donna potrà acquistare il biglietto al prezzo scontato di 10 euro.

Quest'ultimo giorno, ai parchi di Nervi, sarà caratterizzato dalla premiazione dei vincitori del concorso Euroflora 2022 (alle ore 16 nell’area del Mirador) ma il programma è molto fitto. Alle 10.30 e alle 15, nell'area dell'ex Fienile, Regione Liguria presenta un laboratorio didattico esperienziale dal titolo “L’olfatto il nostro senso più evocativo”. Alle 12, sempre organizzato da Regione Liguria. il dibattito “La protezione delle piante: il progetto cimice asiatica”.

Alle 11 alla Palestrina di Ponente andrà in scena “RoSaEXtreM: nel cuore del profumo di rosa tra tradizione e innovazione green” mentre alle 12 al Palco Belvedere sarà la volta de “Il Blues dell’Anima”, replicato poi alle 17.30 al Palco Gropallo. Alle 14.30 sul Prato di Villa Gropallo si potrà ammirare "Variazioni su Stravinskij", organizzata dall’Accademia Ligustica di Belle Arti e dal Conservatorio Niccolò Paganini.

Alle 15 nello Spazio di Regione Piemonte, esibizioni di tango a cura di Gruppo Celeste Tango e Scuola Francesco Pedone.

Alla chiusura della kermesse, scatterà un vero e proprio coprifuoco sui parchi di Nervi, che saranno letteralmente blindati per evitare la cattiva abitudine registrata in passato dei furti delle piante da parte di qualche furbetto. "Ci appelliamo al buon senso e alla civiltà delle persone - ha detto il direttore di Euroflora Rino Surace - ma abbiamo anche predisposto alcune misure per evitare comportamenti scorretti".