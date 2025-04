Verso l’80° Anniversario della Liberazione a Genova: l’ILSREC donerà un nuovo volume al Presidente Mattarella

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L’imminente 80° Anniversario della Liberazione è stato l’occasione per l’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ILSREC) di ripercorrere l’intera storia del Novecento.

Nel mese di aprile giungono a conclusione i progetti di PCTO degli studenti delle scuole medie e superiori di Genova e delle ricerche raccolte nella rivista “Storia e Memoria”.

Di particolare rilievo sarà, inoltre, la pubblicazione della nuova edizione de “La Resistenza in Liguria. Cronache militari e documenti” di Giorgio Gimelli (a cura del fratello Franco Gimelli), testo fondamentale cui hanno attinto storici e ricercatori che si sono cimentati sul tema della Resistenza in Liguria e la cui prima copia verrà donata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della sua visita a Genova il 25 aprile. L’insieme del programma si concluderà in autunno con un convegno internazionale sulle “Resistenze europee e la visione dell’Europa unita”, questione quanto mai attuale il cui lavoro è stato avviato in collaborazione con le Università di Genova e di Saint-Étienne.

Come sempre, l’obiettivo dell’Istituto non si limita al divulgare la Storia, ma a contestualizzare i valori della Resistenza con nuove generazioni di storici, di studenti di una città, medaglia d’oro al valore militare, che per prima si liberò dall’oppressione nazifascista e da allora è simbolo e vanto della Resistenza in Italia e in Europa.

