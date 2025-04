Morte Papa Francesco, il cordoglio della comunità Musulmana: "Persona umile, rimarrà sempre vivo il suo esempio di pace"

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di Papa Francesco sono arrivati anche quelli della comunità Musulmana, che attraverso le sue istituzioni ha ricordato il pontefice come una persona umile, di cui "rimarrà sempre vivo il Suo esempio di pace".

Lega musulmani europei - Uno di questi messaggi porta la firma del genovese Alfredo Maiolese, presidente della Lega Musulmani europei: "Vorrei porgere le condoglianze della nostra comunità a voi e a tutta la Chiesa in questo momento buio - ha dichiarato -. Mi piace ricordare Papa Francesco con tre episodi avvenuti nell'arco di questi anni. Il primo è quando lui dopo l'enclave con cui è stato nominato Papa è andato a pagare da solo la fattura dell'hotel. Il secondo episodio si riferisce ad una conferenza internazionale in Qatar per il dialogo interreligioso mi ero trovato a parlare col cardinale Thuram, presidente della commissione per il dialogo interreligioso, ho parlato di Francesco e lui mi ha chiesto a chi mi riferissi. Gli ho risposto che parlavo del Papa, che ho chiamato Francesco per l'affetto che provavo verso di lui così come la nostra comunità. Lui allora mi ha dettoche questa era la forza di Francesco, quella di entrare anche nelle altre religioni. Il terzo episodio risale a quando era venuto a Genova, simo stati invitati dalla Curia e ci hanno fatto sedere in prima fila assieme ai rappresentanti delle altre religioni, lui è arrivato e ci ha salutato con grande affetto. Voglio ricordare l'umiltà di questa persona, che ha saputo seguire i poveri. Speriamo che si prosegua il cammino di rispetto reciproco e di dialogo. Che Dio benedica tutti quanti voi".

Comunità religiose savonesi - Dal savonese arrivano messaggi dalle varie comunità cristiane, da quella buddista e da quella induista. In particolare Zahoor Ahmad Zargar, presidente della comunità islamica di Savona e referente dell'Unione delle Comunità Islamiche d’Italia per la Liguria, ha inviato una lettera al vescovo di Savona Calogero Marino. "A nome di tutta la comunità islamica savonese e ligure porgo le più sincere e profonde condoglianze per la perdita di papa Francesco - ha scritto -. Rimarrà sempre vivo il Suo esempio di pace, amore e fratellanza con tutti i popoli, di qualsiasi fede, specialmente quelli che più soffrono per le guerre, le sopraffazioni e le ingiustizie. Noi musulmani abbiamo sempre apprezzato la sua determinazione per la pace, contro il riarmo, contro le guerre, senza barriere - conclude -. Ci uniamo alle preghiere e al dolore di tutti".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.