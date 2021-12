Depositi chimici, Signorini: "Recepiamo le indicazioni del commissario. Il 28 o il 29 dicembre la decisione"

di Alessandro Gardella

Il presidente dell'Adsp: "Entro dicembre avvieremo sia la procedura di pianificazione, che l'adeguamento tecnico funzionale e chiudiamo l'istanza demaniale"

Dopo il confronto di ieri sera tra il sindaco di Genova, Marco Bucci, e i comitati di Sampierdarena, si va sempre di più verso la soluzione dello spostamento dei depositi chimici da Multedo all'area portuale di Sampierdarena. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Autorità Portuale, Paolo Emilio Signorini: "Siamo nell'iter sia di pianificazione, sia di approvazione progettuale e abbiamo avviato con la pubblicazione dell'istanza presentata da Superba, l'iter demaniale. Queste sono le tre anime per arrivare alla conclusione di questo iter. E' chiaro che è un classico progetto che suscita azioni e reazioni. Ieri c'è stato questo incontro tra il sindaco e il municipio direttamente coinvolto dall'investimento, ovvero quello di Sampierdarena"

"Noi, come per la diga, - prosegue Signorini - abbiamo chiesto all'Università di Genova di fare un confronto pubblico. L'Università ha svolto il ruolo di mediatore, abbiamo sentito tutti i principali attori, dando la possibilità a tutti di esprimere le opinioni. Ovviamente l'autorità portuale recepisce un bisogno molto forte della città. Il sindaco ha inserito questo intervento nel programma straordinario, ci ha mandato una nota in cui sollecita la realizzazione di un'area per lo spostamento di questi depositi dal centro città al porto e ovviamente noi in questo senso recepiamo le indicazioni del commissario. Quando arriverà la decisione dell'autorità portuale? Entro dicembre avvieremo la procedura di pianificazione, che l'adeguamento tecnico funzionale e chiudiamo l'istanza demaniale. Il 28 o il 29, stiamo valutando. Poi ci sarà tutto l'iter autorizzativo, che sfocerà in conferenze di servizi nei primi mesi del 2022".