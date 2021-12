Genova, Bucci su depositi chimici: "Incontrerò cittadini di Sampierdarena, ma non si raccontino bugie"

di Edoardo Cozza

Il primo cittadino sul trasloco da Multedo: "Il 15 darò l'annuncio, ma prima sarò presente all'assemblea del Municipio II: chi critica, dia pure delle proposte"

Tra meno di 10 giorni arriverà l'annuncio da tempo atteso a Genova: i depositi chimici che ora si trovano a Multedo 'traslocheranno' a Ponte Somalia, in quel di Sampierdarena. Il sindaco Marco Bucci è pronto a vivere questa fase decisiva: "Intanto c'è l'assemblea a Multedo il 15 dicembre, ma prima - il 9 - ci sarà, l'incontro pubblico organizzato dal Municipio II a Sampierdarena: non sono ancora stato ufficialmente invitato, ma sarò presente".

Da questa scelta potrebbero crearsi malumori: "Non bisogna dare notizie false e sbagliate: facciamo una cosa importante per la città, non ci sono rischi, quindi nessuno dev'essere scontento o contento: noi dobbiamo far progredire la città e tutti i genovesi dovrebbero essere contenti di ciò che facciamo"

Perché lo spostamento, se non vi sono rischi a Multedo? "Perché lì non è concepibile come attività di manutenzione, non si possono fare impianti nuovi e non si può fare business: spostarli serve anche a mantenere i posti di lavoro e a fare investimenti"

Stoccata finale del sindaco a chi critica per partito preso: "A Sampierdarena dirò ai cittadini che è falso che si passerà da sotto l'ospedale di Villa Scassi per 'spostare' i depositi: è una voce falsa. Tutto verrà fatto in massima sicurezza, altrimenti non si potrebbero fare: gli enti hanno dato le garanzie che servivano. Chi si lamenta e fa polemiche strumentali non propone alternative: a distruggere sono capaci tutti, ma poi serve costruire e tirarsi su le maniche".