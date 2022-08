Genova, 50enne svenuto nel greto del torrente Sturla: salvato dai vigili del fuoco

di Marco Innocenti

L'uomo è stato issato con l'ausilio di un'autoscala e poi trasferito all'ospedale San Martino in codice giallo

E' stato necessario l'intervento dell'autoscala dei vigili del fuoco per trarre in salvo un 50 enne che, stamani, è stato notato svenuto nel greto del torrente Sturla. Ad avvistare il corpo è stato un passante che camminava lungo via Brigata Salerno che ha immediatamente avvisato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Sturla, insieme ai vigili del fuoco che hanno provveduto a calarsi nel torrente, hanno adagiato l'uomo sulla barella e poi l'hanno issata con l'autoscala.

A quel punto, l'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova, con una sospetta crisi alcolica in corso.