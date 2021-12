Genova, Bucci a Sampierdarena: l'incontro diventa una bolgia

di Edoardo Cozza

Accesa contestazione presso il Centro Civico di Sampierdarena. Insulti e urla dal pubblico. Assemblea aperta fino a tardi, poi il sindaco desiste dal concludere

Acceso incontro a Sampierdarena tra il sindaco di Genova Marco Bucci e il cittadini arrabbiati per i depositi costieri di Multedo, in predicato di essere trasferiti in area portuale, nella zona di Ponte Somalia.

Alla serata presso il Centro Civico Buranello erano presenti anche gli assessori Francesco Maresca e Pietro Piciocchi, con delega rispettivamente alla Portualità e ai Lavori Pubblici, e alla presenza del presidente del Consiglio Comunale, Federico Bertorello.

"Io ho il dovere di dirvi quello che e successo e quello che succederà in futuro - le parole del primo cittadino - dal Municipio sono contenti, Medio Ponente non si sono espressi in modo chiaro, Centro Ovest ovviamente grosse contrarietà e perplessità. I camion non impatteranno sulla circolazione cittadina perchè passseranno dalla strada sopraelevata interna al porto. L'impatto ambientale non sarà negativo, non lo dico io ma i tecnici. Non ci sarà alcun rischio per i cittadini di Sampierdarena. Nei prossimi cinque anni faremo investimenti e interventi nel quartiere a partire dai primi mesi del 2022".

Il primo cittadino nonostante l'accesa contestazione è riuscito a a mantenere la calma. Dagli spalti in molti hanno iniziato ad urlare e ad insultare Bucci. Alle 23 passate il Centro Civico era una bolgia.

Dopo un'ora di tentativi, l'assemblea si è sciolta con la contestazione del pubblico e la rassegnazione del sindaco che non ha potuto completare il suo intervento.