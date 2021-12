Depositi chimici, assemblea anticipata a giovedì 9 dicembre

di Marco Garibaldi

"Per motivi di forza maggiore e per garantire l'accesso al maggior numero di persone possibili alla discussione sul tema insediamento depositi chimici a San Pier d'Arena (ponte Somalia), ci siamo trovati costretti ad anticipare la data e cambiare il luogo della convocazione dell'assemblea a giovedì 09 Dicembre alle ore 20.30 presso la palestra del Centro Civico Buranello".

Lo ha comunicato il presidente Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi:

"Tutto ciò per proseguire sul percorso del dialogo tra istituzioni presenti sul territorio e cittadini e per decidere le azioni da intraprendere nel prossimo futuro al fine di impedire questa nuova pericolosa servitù. Dimostriamoci ancora una volta comunità e uniamoci per il bene comune. No al dislocamento dei depositi chimici nel Centro Ovest".