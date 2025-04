Genova, architetti: Francesca Salvarani nuova presidente Ordine

Francesca Salvarani è la nuova presidente dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova per il quadriennio 2025-2029. Ad affiancarla in questo nuovo mandato, che si svilupperà all’insegna dell’innovazione e del coinvolgimento attivo della comunità professionale, gli iscritti hanno eletto come membri del consiglio dell’Ordine: Alessandra Zuppa (segretaria), Matteo Rocca (tesoriere), Aldo Daniele, Ibleto Fieschi, Marco Guarino (vicepresidenti), Eleonora Burlando, Veronica Freccero, Livio Frisenna, Angela Gambardella, Paola Negro, Stefano Sibilla, Lorenzo Trompetto e, Caterina Tamagno e Miria Uras.



"Nel mandato precedente – sottolinea la neo presidente Francesca Salvarani – abbiamo investito molte energie nella partecipazione ai tavoli tecnici e istituzionali, ambito che riteniamo strategico e che intendiamo rafforzare. Continueremo a porre grande attenzione al tema della rigenerazione urbana, come dimostra il nostro impegno nel Tavolo della partecipazione del Diamante di Begato, mantenendo un dialogo costante con le istituzioni su temi fondamentali per la nostra città – edilizia, urbanistica, paesaggio, beni culturali e sostenibilità – e costruendo una rete solida con altri Ordini per confrontarci su esperienze diverse dal punto di vista normativo e sociale. In questo modo, potremo contribuire concretamente a una nuova visione di città, più inclusiva, accessibile e sostenibile. Siamo sempre più consapevoli che la nostra professione debba connettere il sapere tecnico con quello umanistico e relazionale: è proprio in questo incontro che vedo nascere nuove opportunità di crescita professionale, che rappresentano per noi una sfida stimolante per il futuro. Il nostro obiettivo – conclude la varani - è un Ordine sempre più aperto, partecipato e in dialogo con la città e il territorio".



Sarà quindi un nuovo mandato, condiviso con una squadra rappresentativa delle diverse anime della professione, che intende rafforzare il ruolo dell’Ordine e valorizzare la professione. Sarà potenziata la formula L’Ordine Incontra, trasformandola in appuntamento periodico su temi di attualità, e sarà lanciata una nuova collana di pubblicazioni digitali. Tra i progetti strategici figura il coinvolgimento dell’Ordine nell’Accordo di Programma Quadro, già in atto, per il Liceo Tecnologico Sperimentale nell’ambito del Distretto Educativo dell’Innovazione (D.E.D.I.) in Valpolcevera. Grande attenzione anche alla formazione continua, con l’ampliamento dell’offerta curata dalla Fondazione Ordine Architetti, e la partecipazione al Festival itinerante Cara Casa, dedicato all’abitare.





Francesca Salvarani, libera professionista dal 1993, dottore di ricerca sul tema del colore del costruito legato agli aspetti materici e di diagnosi del degrado, è specializzata nel recupero dei centri storici, tra cui quello della Palazzata della Ripa a Caricamento, in occasione di Genova Capitale Europea della Cultura, di Piazza delle Vigne, e cura la redazione di progetti colore per Rapallo, La Spezia, Bogliasco, Camogli, Recco, Pieve Ligure, Serra Riccò e Lerici. Attenta ai temi della vivibilità delle città, si occupa della progettazione esecutiva per la riqualificazione degli ambiti cittadini di Via San Lorenzo, Via Balbi, Via Cesarea, Piazza Matteotti, Via Rolando, Viale delle Palme, Piazza Pittaluga, Via Oberdan, Via Sala e il borgo di Vernazzola a Genova. Sensibile al tema della progettazione accessibile e attenta alle esigenze dell’utenza debole, ha curato la realizzazione di strutture socio sanitarie per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali per Anffas, tra cui: Villa Rosa, Villa Galletto, Villa Ines, Villa Olimpia e il centro di Via Parini. Ha partecipato alle Commissioni Locali per il Paesaggio per i Comuni di Genova, Bogliasco, Pieve Ligure, Recco, Sori e Santa Margherita. Si occupa dell’allestimento di mostre, pubblica articoli su riviste tecniche e libri e partecipa a conferenze. In relazione all’attività ordinistica fa parte del Gruppo Operativo “Disciplina per le Costruzioni” e del Gruppo di Lavoro “Riforma urbanistica e futuro della città” del CNAPPC. È stata Segretaria del Consiglio dell’Ordine di Genova e referente Urbanistica nel mandato 2021/2025. Segue il Tavolo del Diamante, la Conferenza Edilizia, la Consulta Permanente e ha organizzato numerose iniziative legate alla rigenerazione urbana durante il mandato appena concluso.

