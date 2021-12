Covid, Toti: "Liguria a rischio zona gialla, siamo ai limiti"

di Alessandro Gardella

Il presidente della Regione Liguria: "Le terapie intensive sono quelle che preoccupano sempre di più. Siamo ai limiti, ma cerchiamo di contenere tutti i parametri"

La Liguria rischia di tornare in zona gialla a partire dalla prossima settimana. E' quanto ha spiegato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ai microfoni di Rai Radio1: "Potremmo rischiare la zona gialla, siamo ai limiti ma cerchiamo di contenere tutti i parametri. Le terapie intensive sono quelle che preoccupano sempre di più, il 12% è un dato molto basso abbiamo messo parametri bassi e prudenziali e forse è giusto così. Di quel 12% in terapia intensiva, bisogna ricordare che l'11% è costituito da persone non vaccinate".