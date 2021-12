Covid, Toti: "Necessario prorogare stato di emergenza fino a giugno"

di Matteo Angeli

"Purtroppo l’organizzazione sanitaria tornerà alla normalità solo alla fine dello stato d’emergenza”.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti auspica che venga prorogato lo stato di emergenza fino a giugno 2022. Lo ha detto questa mattina in Consiglio Regionale in risposta ad una interrogazione Pd sul punto di prima intervento di Albenga.

"Il Governo sta lavorando per prorogare lo stato di emergenza almeno fino al primo trimestre - ha detto in aula - quindi probabilmente per l’intero primo semestre del 2022, pertanto tutte le politiche sanitarie risentono ovviamente di questa indicazione che ritengo quanto mai opportuna data la situazione generale del Paese e anche della nostra regione. Questo comporta la predisposizione di apposite procedure come reparti e letti dedicati e incide all’interno dell’organizzazione sanitaria che tornerà alla normalità solo alla fine dello stato d’emergenza”.