Euroflora 2025, Ferrando è raggiante: “Iniziata una nuova era”

La nuova edizione di Euroflora segna l’inizio di una fase completamente rinnovata per la manifestazione, che si presenta con un format diffuso e un rapporto più stretto tra natura e città, come ha raccontato oggi a Telenord il presidente del Porto Antico di Genova Mauro Ferrando.

Nuova era – Ferrando ha definito Euroflora 2025 come “la numero uno della nuova era”, spiegando: “Un tempo era bellissimo in un contenitore, oggi è diffusa. Non per niente il nostro motto è ‘la natura si fa strada’”. Un concetto che esprime la volontà di integrare in modo più diretto il verde negli spazi urbani, riconoscendo l’importanza di piante e fiori per il benessere della città e dei cittadini.

Benessere urbano – “Le città non possono più non tenere in debito conto il rapporto con la natura”, ha sottolineato Ferrando. In questo senso, eventi come Euroflora non solo arricchiscono il panorama cittadino ma contribuiscono anche alla riqualificazione dei quartieri. “Effettivamente si ha la sensazione di non essere più nel quartiere fieristico di dieci anni fa, ma in un luogo avveniristico”, ha aggiunto.

Aree tematiche – L’edizione 2025 si distingue per la presenza di quattro macro aree, ognuna con caratteristiche proprie sia negli allestimenti sia nelle tipologie botaniche proposte. Ferrando ha elencato: il Palasport, definito “una chicca” per la qualità degli allestimenti ricercati; piazzale Kennedy, trasformato in uno spazio che ricorda “i piazzali un po’ alla francese” con ghiaia, composizioni floreali e alberi ad alto fusto; la tensostruttura, “meravigliosa” per il connubio tra spazio aperto e ombreggiato; e infine le Biosfere, “uniche” nel loro genere.

Mercato dei fiori – Un ulteriore elemento distintivo è rappresentato dai due piani nel padiglione Jean Nouvel, entrambi particolarmente apprezzati, che culminano in un grande mercato dei fiori. Ferrando ha concluso sottolineando: “È un vero mercato dei fiori con 70 stand e 5000 metri quadri, dove si può trovare veramente di tutto”.

