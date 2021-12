Andora, vaccinazione in farmacia. Toti: "Ci stanno aiutando per trascorrere un Natale in tranquillità"

di Marco Innocenti

“I punti vaccinali ramificati sul nostro territorio fanno parte di quell’accordo con il sistema delle farmacie private e comunali che ci ha consentito di estendere moltissimo la capacità vaccinale della Regione Liguria e che siamo orgogliosi di aver firmato per primi in Italia. I farmacisti ci hanno aiutato e ci stanno aiutando oggi nella somministrazione delle terze dosi anche delle prime dosi, grazie ai molti liguri che hanno deciso finalmente di vaccinarsi dopo l’introduzione del super green pass”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti che questa mattina ad Andora, insieme all’assessore regionale Marco Scajola e al sindaco Mauro Demichelis, ha visitato il punto vaccinale allestito presso la farmacia comunale.

“Tutto questo ci fa ben sperare – conclude Toti - di poter trascorrere un Natale tranquillo, anche se il Covid è ancora molto presente nel nostro territorio. Occorrono quindi attenzione e prudenza ma grazie ai vaccini la situazione degli ospedali è sotto controllo. Il Natale sarà come si comanda, con le nostre famiglie e speriamo anche con un po' di acquisti per sostenere il nostro commercio e l’economia che sta ripartendo in Liguria e nel Paese”.