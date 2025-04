Funerali del Papa, Rixi: “Un momento di unione per il mondo”

Il viceministro Edoardo Rixi ha preso parte ai funerali di Papa Francesco, descrivendo la cerimonia come “un momento importante nella storia dei nostri tempi”, sottolineando il forte valore simbolico della partecipazione di molti leader mondiali e il messaggio di unità lanciato anche in un’epoca segnata da conflitti.

Cerimonia solenne – Rixi ha raccontato l’emozione vissuta durante la messa, celebrata in latino e in diverse lingue, sottolineando il clima di raccoglimento internazionale: “La presenza di moltissimi capi di Stato, da Trump a Zelensky che hanno avuto anche un momento loro privato in cui hanno parlato faccia a faccia per trovare con ogni probabilità un punto d'incontro che forse c'è stato, questo testimonia quanto questo momento sia significativo anche di fronte alle guerre che stiamo vivendo oggi”.

Appello alla diplomazia – Il viceministro ha espresso l’auspicio che il messaggio lasciato dal Papa possa essere un passo verso la pace: “Speriamo sia un modo per superare i momenti di conflitto con la diplomazia”.

Un ricordo speciale – Rixi ha poi condiviso un aneddoto divertente legato a Papa Francesco e al suo spirito positivo: “Mi hanno raccontato di un episodio a Courmayeur, quando ricevette una piccozza dalle Guide Alpine. Con il suo sorriso disse: ‘Promesso, non la userò contro nessuno. Questo da l'idea di quanto invogliasse il prossimo a vedere la vita con positività e goliardia". L'attrezzo gli è stato donato nel novembre 2023 da una delegazione di Guide Alpine e Maestri di Sci della Valle d'Aosta, durante un'udienza in Vaticano.​ Il gesto rappresentava un omaggio al pontefice per la sua vicinanza alle comunità montane e il suo apprezzamento per la natura e la spiritualità delle montagne.

