Covid e nuove restrizioni, Toti: "Tuteliamo la salute ma senza fermare il paese"

di Marco Innocenti

"E' questa la vera grande sfida che abbiamo. Condividiamo la direzione della massima prudenza e la scelta di prevedere nuove misure di attenzione"

"Abbiamo una grande sfida: diminuire i contagi senza chiudere questo Paese. Per questo ben vengano tutte le misure che sono state elencate durante la riunione della cabina di Regia che come governatori abbiamo seguito con grande attenzione". Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti, in merito a quanto emerso dalla riunione della cabina di regia e in vista del Consiglio dei ministri.

"Condividiamo con il governo la direzione della massima prudenza, in un momento di ripresa dei contagi e, seppur in modo ridotto rispetto all'anno scorso, anche delle ospedalizzazioni. Condividiamo quindi la scelta di prevedere ulteriori misure che vogliono essere di attenzione, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e ridurre il più possibile i rischi di trasmissione del Covid, senza però fermare il lavoro e la vita di tutti noi in un momento così importante come le feste di Natale".