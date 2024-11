Genova, il bus elettrico di Amt in piazza de Ferrari per la lotta contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, AMT Genova ha portato in piazza de Ferrari uno dei suoi bus elettrici. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Genova e diverse associazioni, mira a sensibilizzare i cittadini su un tema cruciale. A bordo del mezzo, il sedile rosso – simbolo della lotta contro la violenza – e il numero 1522 ben visibile sulla targa luminosa, ricordano l’importanza di chiedere aiuto in caso di bisogno.

Il simbolo del sedile rosso – Il sedile rosso a bordo del bus rappresenta un simbolo contro la violenza sulle donne. “Con questa iniziativa vogliamo testimoniare il nostro impegno nella lotta contro ogni forma di violenza,” ha dichiarato AMT. Il bus, posizionato nel cuore della città, diventa così un messaggio itinerante di sensibilizzazione.

Il numero 1522 – Il numero antiviolenza e stalking, 1522, campeggia sulla targa luminosa del bus, inviando un messaggio forte e chiaro ai cittadini. “Il 1522 è attivo gratuitamente, tutti i giorni, 24 ore su 24, per ricevere supporto nel momento del bisogno,” ricorda l’azienda. Questo gesto simbolico sottolinea l’importanza di rendere noto un servizio essenziale per chi si trova in situazioni di difficoltà.

Amt e il messaggio di solidarietà – L’azienda di trasporto pubblico genovese ribadisce il proprio impegno sociale con iniziative come questa. “Anche quest’anno, AMT si fa portavoce di questo importante messaggio e ribadisce, ancora una volta, che qui non c’è posto per la violenza,” sottolinea l’azienda. La partecipazione agli eventi in piazza de Ferrari rappresenta un ulteriore passo nel supporto alla sensibilizzazione.

Collaborazione e impegno – La presenza del bus elettrico testimonia la collaborazione tra AMT, il Comune di Genova e le associazioni locali, unite per un obiettivo comune: combattere la violenza di genere e sensibilizzare la cittadinanza.