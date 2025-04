Euroflora 2025, ecco tutti gli autobus per raggiungere la rassegna floreale

In occasione di Euroflora 2025, in programma dal 24 aprile al 4 maggio al Waterfront di Levante, AMT attiva i servizi navetta gratuiti per facilitare l’arrivo dei visitatori all’area espositiva utilizzando il trasporto pubblico.

Le navette bus gratuite, identificate dalla targa Euroflora 2025, effettueranno i seguenti percorsi circolari, con capolinea e fermate appositamente segnalati:

• Euroflora 2025 Brignole-Waterfront: viale Duca d’Aosta, viale B. Bisagno, viale B. Partigiane, rotonda 9 Novembre 1989, viale B. Partigiane, viale B. Bisagno, viale Duca d’Aosta. La linea farà servizio nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.30.

• Euroflora 2025 Porto Antico-Waterfront: via Turati, piazza Cavour, corso Quadrio, corso A. Saffi, viale B. Partigiane, rotonda 9 Novembre 1989, viale B. Partigiane, viale B. Bisagno, corso A. Saffi, corso Quadrio, piazza Cavour, via Turati. La linea farà servizio nella fascia oraria compresa tra le ore 08.30 e le ore 19.30.

I bus - Queste invece le principali linee bus AMT che effettuano fermate in prossimità di Euroflora 2025:

• Linea 13 Caricamento-Prato (fermate consigliate Saffi 1/Questura in direzione Caricamento e Saffi 6/Questura in direzione Prato più un breve percorso a piedi)

• Linea 20 via Rimassa-piazza V. Veneto (fermata consigliata capolinea via Rimassa più un breve percorso a piedi)

• Linea 31 ospedale Gaslini-Stazione Brignole (fermate consigliate Marconi2/Fiera in direzione Brignole e Marconi 1/Fiera direzione ospedale Gaslini)

È stato inoltre attivato il servizio integrato Park+Bus: il ticket di sosta per i parcheggi Carignano, Centro, via Piave e zona M (via Bovio, via G. Bruno, via Campanella, via Don Minzoni, via Galli, corso Italia, via Martorelli, via Righetti, via Sauro) comprende il viaggio a bordo dei mezzi AMT, esclusivamente verso Euroflora e ritorno, per tre persone, nel giorno di validità del ticket.

Anche i pagamenti delle tariffe forfettarie effettuati attraverso le app Easypark, Pyng, MyCicero e GoGoGe saranno ritenuti validi ai fini dell’utilizzo del servizio bus, come verificabile all'interno dell’App stessa.

