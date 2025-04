Euroflora 2025 apre oggi a Genova, inaugurazione in diretta tv e streaming su Telenord, Cr1, Telecupole e Tv9

Si apre oggi, mercoledì 23 aprile, la tredicesima edizione di Euroflora, la splendida mostra internazionale del florovivaismo riconosciuta da AIPH. La cerimonia inaugurale è in programma alle ore 16 e sarà trasmessa in diretta televisiva su Telenord e dalle emittenti regionali del nord Italia Cr1 in Lombardia (canale 19), Telecupole in Piemonte (canale 11) e Tv9 in Toscana (canale 13). L’evento sarà disponibile anche in streaming sui rispettivi siti delle emittenti partecipanti.

Assenza istituzionale – In segno di rispetto per il lutto nazionale proclamato dopo la morte di Papa Francesco, il Governo ha scelto di non prendere parte alla cerimonia. La manifestazione si svolgerà regolarmente, ma senza la presenza di rappresentanti istituzionali nazionali.

Diretta – Il pubblico potrà seguire in anteprima televisiva l’esposizione floreale allestita all’interno delle aree rinnovate dell’ex quartiere fieristico di Genova. Lo spazio è stato oggetto di un profondo intervento di rigenerazione urbana, firmato dall’architetto Renzo Piano, che ha restituito alla città un polo espositivo moderno e funzionale.

Ritorno storico – Dopo le edizioni del 2018 e del 2022, che si sono svolte nei Parchi di Nervi, Euroflora fa ritorno nel luogo dove tutto ebbe inizio nel 1966. Fino al 2011, la manifestazione si è tenuta con cadenza quinquennale proprio nel quartiere fieristico, divenuto simbolo dell’evento.

Presenza internazionale – Anche quest’anno, Euroflora accoglie espositori da tutta Italia e dall’estero: florovivaisti, giardinieri, orti botanici, enti locali, Camere di Commercio e rappresentanze diplomatiche propongono giardini tematici e installazioni floreali per promuovere i rispettivi territori.

Contesto e visione – Le scenografiche edizioni passate nei Parchi di Nervi hanno rafforzato l’identità culturale e paesaggistica della rassegna. L’edizione 2025 si propone come un ponte tra il fascino della tradizione botanica e la spinta all’innovazione architettonica e urbana, coniugando estetica, progettualità e natura.

