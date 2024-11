Genova, assemblea coordinamento immigrati Filca-Cisl. Tafaria: "Oltre il 52% di lavoratori edili sono stranieri"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ci siamo riuniti con oltre 13 nazionalità oggi, le più presenti nel nostro settore edile in Liguria per condividere delle tematiche sui cantieri e le loro professionalità ed esigenze con le loro famiglie. Si tratta di un coordinamento che abbiamo voluto costituire nel 2019 come Filca-Cisl comparto edilizia insieme ad Anolf - Associazione nazionale oltre le frontiere che si occupa soprattutto dei documenti dei lavoratori e dei loro familiari provenienti dal mondo. Siamo in assemblea oggi perché andiamo verso il 14 esimo congresso Filca Cisl Liguria, che si terrà il 21 marzo 2025 e crediamo che visto che i lavoratori edili stranieri hanno superato il 52% in Liguria crediamo che devono far parte dei nostri organismi e del consiglio generale perché rappresentano una grossa fetta dei lavoratori". Così il segretario generale Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria durante l'assemblea coordinamento immigrati Filca-Cisl.





E' dunque boom di lavoratori edili stranieri che sono la maggioranza in base ai dati delle Casse Edili, il 52% con il picco a Genova col 57,80% in rappresentanza di 93 nazionalità. In provincia di genova operano nel settore edile 7701 operai stranieri, i dati sono riferiti ai primi 7 mesi del 2024. Oggi gli edili stranieri costituiscono oggi la maggioranza degli occupati, cioè il 57,80% per cento su un totale di 13306 addetti registrati alla cassa edile genova. “E’ un dato importante - spiega Andrea Tafaria, e stiamo lavorando per creare sempre di più un’integrazione e dare un sostegno a questi lavoratori che arrivano da tutto il mondo. Il coordinamento immigrati che abbiamo svolto oggi va proprio in questa direzione e come Filca sul nostro sito si può trovare una web app in undici lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, albanese, romeno, arabo, cinese, ucraino e hindi). Ci sono quattro temi che abbiamo identificato che riguardano i ponteggi, le lavorazioni di scavo, le lavorazioni di ristrutturazioni e quelle del cemento armato e delle gallerie. Questa mattina sono stati eletti 35 membri di 12 nazionalità presenti nel nostro settore che parteciperanno al 14esimo congresso che si svolgerà il 21 marzo 2025“.