Covid Liguria, ancora un balzo dei contagi e 9 decessi

di Marco Garibaldi

Si ritorna a superare quota mille. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 14.522 dosi di vaccino

I nuovi casi di coronavirus in Liguria tornano a superare quota mille. Anche il numero di ricoveri e decessi sale in modo significativo.

Oggi sono 1.129 contagi con 7.433 tamponi molecolari processati e 11.795 test antigenici. Ci sono 21 ricoveri in più per un totale di 453 ospedalizzati in regione, di cui 28 in terapia intensiva. I decessi registrati oggi sono 9. Le persone guarite sono 874.