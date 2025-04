Liste d’attesa, dal 14 aprile scatta il nuovo sistema di tutela per i pazienti in Liguria. Nicolò: "E' un test, iniziamo solo con alcune prestazioni"

Da lunedì 14 aprile in Liguria entra in vigore un nuovo meccanismo di gestione delle liste d’attesa sanitarie. Il sistema prevede l’attivazione di un percorso di tutela per i cittadini che non riescono ad accedere alle prestazioni nei tempi previsti dalla priorità assegnata: saranno contattati per valutare soluzioni alternative.

Partenza graduale – Per evitare un sovraccarico immediato, il sistema sarà avviato in modo progressivo. Le prime due settimane coinvolgeranno solo alcune visite specialistiche, selezionate in base ai tempi medi di attesa e differenziate tra le tre principali aree territoriali: Genova metropolitana, Levante e Ponente.

Coinvolgimento dei call center – La gestione dei contatti con i cittadini sarà affidata ai call center regionali, in collaborazione con Liguria Digitale. “Il 14 aprile sarà un test importante – ha spiegato l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – ma abbiamo scelto una modalità morbida per partire: iniziamo solo con alcune prestazioni, poi allargheremo”.

Potenziamento progressivo – Il piano prevede un incremento graduale del personale addetto alle chiamate, in parallelo all’estensione del numero di visite coinvolte. “Sappiamo che il sistema verrà messo sotto pressione, ma era necessario iniziare”, ha aggiunto Nicolò.

Obiettivo – Ridurre i tempi d’attesa per le prestazioni sanitarie, garantendo ai pazienti una tutela attiva e centralizzata. Il nuovo sistema punta a migliorare l’efficienza e la comunicazione, affidandosi a un approccio più diretto e controllato.

