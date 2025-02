Centrosinistra genovese nel caos, la candidatura di Pandolfo rimessa in discussione dopo una notte di tensione

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Pandolfo sembrava il candidato del centrosinistra, ma la situazione è cambiata in poche ore

2️⃣ Tensione nel Pd: duro confronto tra D'Angelo e Sanna in Consiglio regionale

3️⃣ Possibile candidatura civica come alternativa in extremis

La notizia nel dettaglio

Pandolfo si, anzi no: all'interno del centrosinistra genovese la situazione sembra completamente fuori controllo. Nella riunione di maggioranza di ieri sera tutto sembrava deciso: Alberto Pandolfo, appena eletto alla Camera dei deputati dopo le dimissioni di Andrea Orlando - che ha optato per il consiglio regionale - aveva rotto gli indugi e si era detto pronto ad accettare la candidatura.

Il giorno dopo - Questa mattina, però, le cose hanno preso una piega diversa: ci sono stati dei movimenti, ancora una volta interni alla maggioranza del Partito Democratico, che hanno rimesso in discussione l'assetto che faticosamente si era riusciti a trovare. Se Pandolfo era sicuro della candidatura appena andato a dormire, al risveglio ha perduto quelle stesse certezze.

Tensione alle stelle - La complessità del momento si è notata con chiarezza tra i corridoi del Consiglio regionale, dove il segretario provinciale del Pd Simone D'Angelo e uno dei possibili candidati, il capogruppo in regione Armando Sanna, hanno mostrato una certa tensione.

Prossime mosse - Chiacchierando con i giornalisti D'Angelo ha respinto la narrazione secondo cui il Pd sarebbe in clamoroso ritardo, considerando la fretta più una questione giornalistica che reale: con tre mesi di campagna elettorale davanti - è la tesi che emerge - non c'è alcuna ragione di forzare la mano. Per la giornata di domani dovrebbe esserci una convocazione - ancora non ufficializzata - del comitato dei dieci saggi, per la giornata di venerdì D'Angelo ha in programma la convocazione di una riunione con i presidenti dei circoli cittadini del partito.

Il civico sullo sfondo - Mentre i politici Dem continuano a lacerarsi, resta viva l'ipotesi di un nome civico da candidare all'utlima curva: potrebbe essere un inedito, una personalità a cui il partito sta lavorando in gran segreto. Sarebbe una svolta clamorosa che allo stato delle cose non può essere esclusa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.