Caldo record, nello spezzino toccati i 39 gradi: notti insonni per migliaia di liguri

di Redazione

A Genova oggi bollino arancione per ondata di calore, domani mercoledì 20 luglio sarà rosso

Ancora caldo, caldissimo. Tutta l'Italia è alle prese con temperature altissime che non stanno risparmiando neppure la Liguria. La stazione di Padivarma nel comune di Beverino in provincia della Spezia ha registrato 39.4 gradi. In questa particolare classifica segue piazza Ellera Foglietto (Albisola Superiore, Savona) con 39.2 gradi e Sanda (Celle Ligure, in provincia di Savona) con 38.4.

Afa anche durante la notte, afa che costringe a notti insonni migliaia di liguri.

E purtroppo la situazione non è destinata a migliorare. Il ministero della Salute ha emanato a Genova il bollino arancione per ondata di calore per la giornata di oggi, mentre domani il bollino sarà addirittura rosso.

"Ricordiamo - sottolinea Ernesto Palummeri coordinatore del centro regionale per la prevenzione delle ondate di calore - che la maggior parte degli eventi negativi dovuti al caldo in un ambiente tutelato, come le strutture ospedaliere e gli istituti che erogano assistenza socio-sanitaria, è efficacemente contrastabile predisponendo misure di prevenzione, un attento monitoraggio e un pronto intervento".